Testy będą dawały wynik do 2,5 godziny i będą mogły być przeprowadzane na miejscu leczenia – poinformowali w czwartek przedstawiciele Bosch Healtcare Solutions.

Bosch stworzył nowy rodzaj testów we współpracy z brytyjską firmą Randox Laboratories.

Główną zaletą nowej technologii ma być krótki czas oczekiwania na wynik – do 2,5 godziny. Aktualnie uzyskanie wyniku testu na koronawirusa może trwać do 2,5 dnia. Test będzie mógł być przeprowadzony w miejscu leczenia, nie będzie wymagany jego transport do laboratorium.

Testy będą kompatybilne z urządzeniem analitycznym „Vivalytic” produkowanym przez Boscha. Jeden kartusz potrzebny do przeprowadzenia testu ma kosztować pomiędzy 50, a 100 euro. Samo urządzenie analityczne kosztuje ok. 15 tys. euro – podał „Handelsblatt”.

W Niemczech przeprowadza się ok. pół miliona testów na obecność COVID-19 – powiedział w czwartek Christian Drosten, wirusolog ze szpitala Charité w Berlinie i jeden z głównym autorytetów w temacie epidemii koronawirusa w RFN. "Mamy tak mało zgonów, bo przeprowadzamy ekstremalnie dużo diagnostyki laboratoryjnej" – podczas czwartkowej konferencji prasowej tłumaczył o wiele niższą umieralność wśród zakażonych pacjentów na terenie Niemiec.