Koronawirus we Włoszech: 101-letni mężczyzna wyleczony z COVID-19

101-letni mieszkaniec Rimini, na północy Włoch, został wyleczony z koronawirusa i wrócił do domu - ogłosiła w czwartek wiceburmistrz miasta Gloria Lisi. To najstarszy we Włoszech pacjent, który pokonał chorobę Covid-19.źródło: ShutterStock