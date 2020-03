Koronawirus w Turcji: Liczba zakażonych wzrosła do 2433

Minister zdrowia Fahrettin Koca poinformował, że Turcja zakupiła w Chinach medykament, który ma pomóc w leczeniu zainfekowanych koronawirusem, nie sprecyzował jednak bliżej co to za medykament.źródło: Bloomberg autor zdjęcia: Angel Garcia

Liczba nowych potwierdzonych nowych przypadków koronawirusa w Turcji wzrosła w środę o 561 do 2.433 - poinformowały władze. 15 osób zmarło co zwiększyło liczbę ofiar śmiertelnych do 59. Prezydent Recep Tayyip Erdogan ma nadzieję, że Turcja pokona pandemię w ciągu 2-4 tygodni.