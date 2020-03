W ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzonych zostało 219 nowych zakażeń i ich liczna wynosi obecnie 1125. To oznacza, że poniedziałek był nie tylko piątym kolejnym dniem z trzycyfrowym wzrostem nowych zakażeń, ale też najgorszym do tej pory - po raz pierwszy liczba nowych zakażeń w ciągu doby przekroczyła 200.

Jak podało w miniony weekend ministerstwo zdrowia, ok. 55 proc. wszystkich dotychczasowych zakażeń wykryto w stolicy kraju, Dublinie.

Ocenia się, że ok. 80 proc. wszystkich przypadków w Irlandii ma przebieg łagodny do średniego, 14 proc. poważny, zaś 6 proc. zakażonych jest w stanie krytycznym. Jak dotychczas w Irlandii z powodu Covid-19 hospitalizowano ok. 30 proc. zakażonych.

Przed tygodniem p.o. premiera Irlandii Leo Varadkar powiedział, że rząd spodziewa się wzrostu zachorowań do końca miesiąca do ok. 15 tys. przypadków.

Bartłomiej Niedziński (PAP)