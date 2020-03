Włochy: 602 osoby zmarły z powodu koronawirusa w ciągu doby. To drugi z rzędu dzień spadku liczby zgonów

Do 6078 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych zakażonych koronawirusem - podała w poniedziałek Obrona Cywilna. W ciągu doby w całym kraju zanotowano 602 zgony. To drugi z rzędu dzień spadku liczby zgonów i zakażeń.