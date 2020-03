Trzaskowski o inicjatywie poinformował w nagraniu opublikowanym na Facebooku. Podobne działania podjęły władze Poznania, gdzie w ubiegłym tygodniu w miejskim szpitalu rozpoczęto wykonywanie badań na obecność koronawirusa.

"My staramy się śladem Poznania znaleźć takie miejsce, w którym można by stworzyć kolejne laboratorium w Warszawie. Jesteśmy gotowi do tego, żeby jakąś liczbę testów kupić po to, żeby tych testów w Warszawie było więcej" – powiedział prezydent Warszawy. Jak zaznaczył, miasto zwróciło się z tą inicjatywą również do rządu.

Trzaskowski podkreślił, że łatwiej jest jednak postawić laboratorium, niż zdobyć testy molekularne. "Na rynku pojawia się mnóstwo testów, które niestety nie dają stuprocentowej gwarancji. My chcielibyśmy kupić te testy, które są najlepsze, które odpowiadają jakością testom, które są w tej chwili przeprowadzane przez rząd" – wyjaśnił.

W nagraniu prezydent Warszawy zapewnił także, że przez cały czas monitorowana jest sytuacja w warszawskich szpitalach. "Reagujemy na wszystkie sygnały. Staramy się, żeby nasi lekarze, pielęgniarki, cały personel był zabezpieczony w tych szpitalach miejskich" – dodał.

Jak zaznaczył, w każdym szpitalu może zdarzyć się sytuacja, że przyjdzie do niego ktoś zarażony. "Dlatego niesłychanie istotne jest przestrzeganie wszystkich procedur. Słuchajcie państwo całego personelu medycznego, jeżeli traficie państwo do szpitala" – zaapelował Trzaskowski.

W Polsce testy na obecność koronawirusa przeprowadza ponad 30 laboratoriów. Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia przebadano dotąd ponad 20 tys. próbek pod kątem wykrycia koronawirusa. W ciągu doby wykonano ponad 2,5 tys. testów. Zakażenie koronawirusem potwierdzono dotychczas u 684 osób, z których osiem wskutek zachorowania na COVID-19 zmarło. Pierwszy przypadek choroby w Polsce potwierdzono 4 marca. Od piątku, 20 marca, obowiązuje stan epidemii.(PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska