Liczba nowych zakażeń jest jednak mniejsza niż w czwartek, gdy wzrosła o 191, co było dotychczas najgorszym wynikiem, oraz w piątek gdy zwiększyła się o 126. Jak do tej pory w Irlandii miały miejsce trzy zgony z powodu koronawirusa - ostatni w czwartek. Liczba przeprowadzonych testów przekroczyła w sobotę 10 tys.

Jak podało ministerstwo zdrowia, ok. 55 proc. wszystkich dotychczasowych zakażeń wykryto w stolicy kraju, Dublinie.

Ocenia się, że ok. 80 proc. wszystkich przypadków w Irlandii ma przebieg łagodny do średniego, 14 proc. poważny, zaś 6 proc. zakażonych jest w stanie krytycznym. Jak dotychczas w Irlandii z powodu Covid-19 hospitalizowano ok. 30 proc. zakażonych. Obecnie 13 osób przebywa na oddziałach intensywnej terapii.

W poniedziałek p.o. premiera Irlandii Leo Varadkar powiedział, że rząd spodziewa się wzrostu zachorowań do końca miesiąca do ok. 15 tys. przypadków.

Bartłomiej Niedziński (PAP)