Wszystkie plaże na długim odcinku zamknięto przed pierwszym wiosennym weekendem, gdy pojawiły się obawy, że mimo zakazu wyjścia z domu rzymianie będą próbowali dostać się nad morze. Zabroniono tam wszelkiej aktywności na wybrzeżu.

Burmistrzowie uznali, że tak zdecydowany krok jest niezbędny, by nie dopuścić do skupisk ludzi w dniach epidemii koronawirusa i jakiegokolwiek ryzyka zakażenia.

"Apelujemy do obywateli, aby pozostali w domu i wychodzili tylko wtedy, gdy jest to konieczne" - oświadczyli.

Wcześniej władze Rzymu zapowiedziały, że od soboty kontrolowane będą wszystkie jadące samochody. Burmistrz Virginia Raggi wyjaśniła, że rozporządzenie to zostało wydane właśnie po to, by nie dopuścić do weekendowych wyjazdów.