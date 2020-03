Jak przekazała fundacja, WOŚP od kilku dni pozostaje w kontakcie z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim, konsultując ewentualną pomoc w doposażeniu szpitali.

W czwartek fundacja złożyła zamówienie na dostarczenie sprzętu, który na OIOM-ach ma pojawić się z końcem kwietnia. Nie będą to jednak respiratory, o zakup których pytania WOŚP dostaje nieprzerwanie od momentu stwierdzenia pierwszych przypadków zakażenia COVID-19 w Polsce.

"Respiratory są istotnie niezbędne do leczenia osób zarażonych koronawirusem, ale te urządzenia nie są tak po prostu dostępne, nie stoją na półkach. Wcześniej, gdy w ramach zakupów z Finału zamawialiśmy po kilkadziesiąt respiratorów, musieliśmy na nie czekać przez kilka miesięcy, dziś, gdy cały świat składa zamówienia, tych urządzeń zwyczajnie nie ma" - wyjaśnił tę decyzję Jerzy Owsiak, prezes WOŚP.

Poinformował przy tym, że fundacja złożyła zamówienia u dwóch firm na dostarczenie w sumie 150 łóżek do intensywnej terapii. "Trafią do nas do końca kwietnia. To zakupy za blisko 4 miliony złotych. Będziemy ustalali z Ministerstwem Zdrowia, gdzie te łóżka mają trafić, głównie będą to nowe szpitale, wytypowane do walki z koronawirusem" - dodał. (PAP)