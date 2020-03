W. Brytania: Rząd prosi emerytowanych lekarzy i pielęgniarki o powrót do pracy

Brytyjski rząd zwrócił się do 65 tys. emerytowanych lekarzy i pielęgniarek, aby wrócili do pracy i pomogli w walce z pandemią koronawirusa. Do pomocy zostaną też włączeni studenci ostatnich lat uczelni medycznych i pielęgniarskich.