Ogólna liczba osób, u których stwierdzono do tej pory infekcje, wynosi 2257. Szesnaście kolejnych osób zmarło, co zwiększyło liczbę zgonów do 37.

Obecnie hospitalizowanych jest 837 osób. 164 pacjentów jest na oddziałach intensywnej terapii, o 34 więcej niż w czwartek. 114 pacjentów jest podłączonych do respiratorów, co stanowi wzrost o 26.

Jak dotąd 204 pacjentów wypisano ze szpitala.

Władze podkreślają, że w szpitalach nie brakuje łóżek - kraj ma ich 1900 na oddziałach intensywnej terapii.

W Belgii w środę o godz. 12 zaczęły obowiązywać specjalne procedury dotyczące wychodzenia z domu i przemieszczania się w związku z pandemią koronawirusa. Ograniczenia dotyczące całej ludności mają potrwać co najmniej do 5 kwietnia.