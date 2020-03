"Chcemy ich ściągnąć z powrotem do kraju, ale prosimy ich, by byli spokojni i cierpliwi" - powiedział Le Drian w wywiadzie dla radia France Info. Dodał jednak, że za bilet powrotny do kraju będą musieli zapłacić sami.

Minister sprecyzował, że w liczbie 130 tys. osób zawierają się Francuzi, którzy w czasie pandemii i zamykania granic znaleźli się poza Francją z powodu wakacji lub podróży biznesowych. Do 3 mln francuskich emigrantów Le Drian zaapelował o pozostanie w krajach, w których mieszkają.

Szef MSZ zapowiedział, że nie wszyscy powracający będą musieli poddać się kwarantannie, bo każdy przypadek będzie rozpatrywany z osobna.

Poinformował też, że prowadzi rozmowy z innymi krajami - w tym z Chinami - w sprawie zakupu sprzętu ochronnego dla personelu medycznego.