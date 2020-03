W piątek w ramach akcji "LOT do domu" planowane są loty czarterowe do Warszawy z: Bangkoku (Tajlandia), Londynu i Edynburga (Wielka Brytania), Bergen i Oslo (Norwegia), Sztokholmu (Szwecja), Cork i Dublina (Irlandia), Amsterdamu (Holandia), Paryża (Francja), Alicante (Hiszpania), Lizbona (Portugalia), Sofii (Bułgaria), Zurychu (Szwajcaria), Moskwy (Rosja), Delhi (Indie), Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie).

Operacja "LOT do Domu" rozpoczęła się 15 marca. W jej ramach organizowane są specjalne rejsy czarterowe w różne regiony świata, aby umożliwić powrót do domu polskim obywatelom i uprawnionym do tego cudzoziemcom.

Daty i miejsca lotu można sprawdzić na stronie internetowej https://LOTdoDomu.com. Na stronie internetowej można też dokonać rezerwacji biletu. Czartery odbierają podróżnych z terenu Europy, a także Azji czy Ameryki. Obejmują miejsca dotychczas nieobecne w LOT-owskiej siatce połączeń, np. Maltę czy Reykjavik.(PAP)

autor: Mateusz Roszak