Podczas wieczornej konferencji prasowej w Madrycie szef MSW Fernando Grande-Marlaska wyjaśnił, że od wtorku możliwość wjazdu na terytorium Hiszpanii mają jedynie jej obywatele, zagraniczni rezydenci, pracownicy ze strefy przygranicznej, a także osoby, które muszą wjechać z powodu “wyjątkowych sytuacji”.

Grande-Marlaska wyjaśnił, że zakaz nie dotyczy pojazdów transportujących towary między Hiszpanią a sąsiadującymi z nią krajami.

Od popołudnia do wieczora w poniedziałek liczba zgonów na koronawirusa w Hiszpanii wzrosła z 309 do 342, a zachorowań z 9200 do 9900.

Późnym wieczorem także rząd Portugalii wprowadził nowe ograniczenia w transporcie z Hiszpanią. Gabinet Antonia Costy wstrzymał wszystkie połączenia lotnicze oraz morskie z iberyjskim sąsiadem.

W poniedziałek rano premier Costa ogłosił wprowadzenie kontroli na przejściach granicznych Portugalii z Hiszpanią. Zapowiedział też wstrzymanie kołowego ruchu turystycznego z Hiszpanią na co najmniej miesiąc.

Późnym popołudniem w poniedziałek zanotowano pierwszy zgon na Covid-19 w Portugalii. Łączna liczba zainfekowanych w tym kraju osób wynosi prawie 340.

