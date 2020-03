Minister przekazał w poniedziałek, że dotychczasowe badania w kierunku koronawirusa dały pozytywny wynik u 150 osób, trzy z nich zmarły. Podał, że hospitalizowanych jest ok. 800 osób, a ok. 8 tys. -poddanych kwarantannie. Jak dodał, liczby te w najbliższym tygodniu będą rosły w podobnym tempie, jak w innych krajach Europy.

Zaznaczył, że kilkadziesiąt tysięcy osób, które wracają do kraju z zagranicy - zgodnie z wdrożonymi zasadami - zostanie poddanych kwarantannie. "Myślę, że będziemy mieli dzisiaj kilkadziesiąt tysięcy osób objętych kwarantanną" - mówił minister.

Szef resortu zdrowia wyraził przekonanie, że ograniczenie kontaktu między ludźmi będzie skutkowało tym, że w przeciągu najbliższych 7-10 dni spadnie tempo wzrostu rozprzestrzeniania się wirusa.

Szumowski pytany o 13 "ozdrowieńców", o których informował w sobotę szef GIS Jarosław Pinkas, przypomniał, że terminem tym określa się osoby, u których ustąpiły objawy choroby zakaźnej. Nie oznacza on ludzi zdrowych, którzy są wypuszczani do domów. "Konieczne jest potwierdzenie i przejście pełnego cyklu choroby - zaznaczył.

Poinformował też, że zapowiedziana kilka dni temu sieć jednoimiennych szpitali zakaźnych została zatwierdzona. Zapowiedział, że do każdego z tych szpitali trafi w poniedziałek po tysiąc maseczek i kombinezonów oraz odpowiednia liczba okularów ochronnych.

Minister zdrowia podkreślił, że szpitale zostaną też finansowo zabezpieczone. Wyjaśniał, że zatrzymują ryczałt, który miały, a dodatkowo otrzymają tzw. dodatek za gotowość, który będzie przeliczany na każdy szpital m.in. w zależności od liczby łóżek.

"W momencie uruchomienia tego dodatku (szpital - PAP) otrzymuje miesięcznie półtora miliona złotych dodatkowo do ryczałtu, jeszcze bez pacjentów. Jednocześnie za każdego pacjenta chorego NFZ będzie płacił zgodnie z decyzją NFZ 460 złotych, co miesięcznie daje kwotę powyżej sześciu milionów złotych dodatkowo dla szpitala zakaźnego jednoimiennego" - mówił Szumowski.

Szef resortu zdrowia podkreślił, że sieć szpitali zakaźnych jednoimiennych "może się dalej rozszerzać".

Poinformował, że obecnie działa 19 laboratoriów przeprowadzających testy na obecność koronawirusa, a to oznacza - dodał - zwiększenie przepustowości badań do ok. 3 tys. na dobę.

Jak podał, zostało rozdysponowane około czterdziestu kilku tysięcy testów. "One są już w laboratoriach, w związku z tym wykonaliśmy tych testów w tej chwili ok. 7-8 tysięcy" - powiedział. Minister zdrowia podkreślił, że liczba testów jest adekwatna do liczby osób zakażonych.

Minister dodał, że testy wykonywane są również w domach u osób w kwarantannie. "Mamy ponad 70 karetek, które pobierają wymazy od pacjentów w miejscach, gdzie oni przebywają" - powiedział.

Szumowski poinformował też, że zmianie uległa definicja osoby z wysokiego ryzyka, która była badana pod kątem zakażenia koronawirusem. Jak mówił, wcześniej badano m.in. osoby mające kontakt z chorymi, teraz testy będą wykonywane na osobach z objawami.

Zapowiedział, że pacjenci, którzy mają nawet wynik dodatni, a nie wymagają hospitalizacji, będą mogli przejść chorobę w izolacji domowej bądź w innej izolacji. Jak dodał, kluczową decyzją jest ocena kliniczna pacjenta przez personel medyczny.

Minister apelował też o przestrzeganie zasad kwarantanny domowej, która - jak mówił - oznacza odizolowanie, by potencjalnie nie zarazić innych. "Czyli nie jest to czas na piłkę nożną na zewnątrz, nie jest to czas na stanie w kolejkach, nie jest to czas na wychodzenie z psem, ani kupowanie jedzenia " - tłumaczył.