"W odpowiedzi na decyzję polskiego rządu o zakazie ruchu lotniczego w całym kraju w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19, Grupa Ryanair (w tym Buzz i Lauda) została zmuszona do odwołania wszystkich lotów z/do Polski, od godziny 24.00 w sobotę 14 marca do wtorku 31 marca" - poinformował przewoźnik w komunikacie.

Przewoźnik przekazał, że kontaktuje się ze wszystkimi pasażerami, których loty anulowano, drogą e-mailową, aby poinformować ich o wszystkich opcjach. Jednocześnie Ryanair zachęca pasażerów, aby do nich nie dzwonili.

"Jest to szybko zmieniająca się i złożona sytuacja, a bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych pracowników i klientów jest naszym głównym priorytetem. Będziemy nadal w pełni przestrzegać wszystkich wytycznych WHO i EASA, a także dostosujemy się do wszelkich nałożonych ograniczeń podróży" - napisano.

"Ryanair Group Airlines szczerze przeprasza wszystkich klientów dotkniętych tymi ograniczeniami rządu mającymi na celu zwalczanie wirusa Covid-19" - dodano.

W sobotę w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów ws. zakazów w ruchu lotniczym. Zgodnie z nim, wprowadza się zakaz lądowania w polskich portach lotniczych samolotów wykonujących rejsy międzynarodowe z pasażerami. Wyjątkiem są samoloty przewożące obywateli polskich powracających na terytorium Polski samolotami wyczarterowanymi na zlecenie Prezesa Rady Ministrów.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia; traci moc po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Najnowsze dane mówią, że w Polsce potwierdzono dotąd 93 przypadki koronawirusa, dwie z tych osób zmarły. Ministerstwo zdrowia podało w sobotę, że w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 1,5 tys. testów.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta