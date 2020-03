Turczynowicz-Kieryłło w sobotę za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała, że z uwagi na stan zdrowia nie będzie już pełnić funkcji szefowej kampanii prezydenta.

,,We Are the world..."

Moi Drodzy,

Z uwagi na stan zdrowia nie będę pełnić już funkcji szefowej kampanii Prezydenta @AndrzejDuda.

Dziękuję Wam za wszystkie wspólne chwile na kampanijnej drodze.

Myślę teraz o tym byśmy zwyciężyli jako naród...