- Od jutra obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego, są podejmowane działania, mamy szansę na opanowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa - powiedział Łukasz Szumowski.

- To jest ostatni moment na zdecydowane działania, nie mamy już czasu na półśrodki - powiedział w piątek wieczorem minister zdrowia, Łukasz Szumowski ogłaszając razem z premierem Mateuszem Morawieckim stan zagrożenia epidemicznego. Dodał, że nadal mamy szansę na opanowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

- Od północy z soboty na niedzielę przywrócenie kontroli na wszystkich granicach oraz daleko idące ograniczenia w możliwości przekraczania polskich granic przez cudzoziemców; dwa rozporządzenia zostaną opublikowane w piąte - powiedział Szef MSWiA.

"Apeluję do pracowników o to, aby w miejscu pracy zachowywali ścisłe zasady higieny. Jest to niezwykle ważne - po prostu mycie rąk, dezynfekcja - to są podstawowe metody, niezwykle ważne" - powiedział.

"W obliczu światowej epidemii, czy ogłoszonej pandemii najważniejsze słowa to bezpieczeństwo i odpowiedzialność. Jesteśmy zobowiązani do (...) wykonania wszystkich możliwych kroków, żeby bezpieczeństwo Polaków, zdrowotne i pod wszelkimi możliwymi względami było utrzymane. Do tego potrzebne jest odpowiedzialność; odpowiedzialne działanie, które może doprowadzić do tego, że zminimalizujemy skutki pandemii" - oświadczył szef rządu.

"Dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego. To zgodnie z ustawą jest stan, który pozwala nakładać dodatkowe ograniczenia, które są niezbędne by powstrzymać rozprzestrzenię się wirusa" - mówił.

Wszystkich, a szczególnie dzieci i młodzież, proszę o spędzanie czasu w domu; musimy starać się izolować, to skuteczna metoda walki z wirusem; do pracowników apeluję o zachowywanie w miejscu pracy ścisłych zasad higieny - powiedział Morawiecki.

- Podjęliśmy decyzję o zawieszeniu działalności wszystkich restauracji, klubów, pubów, barów, kasyn i innych miejsc rozrywki, ponieważ tam gromadzą się ludzie - powiedział premier. Jak dodał Mateusz Morawiecki, "wszystkie restauracje, kawiarnie i inne takie punkty usługowe, które funkcjonują i które mają taką możliwość, mogą świadczyć dalej usługi na wynos, na tzw. dowóz". Zdaniem premiera "dowożenie generuje mniejsze ryzyko". "Wszyscy specjaliści, epidemiolodzy ostrzegają przed tym, żeby nie dopuszczać do tego, żeby ludzie mogli się gromadzić w skupiskach" - zaznaczył.

"Podejmujemy bardzo konkretne działania i tak po pierwsze: z myślą o bezpieczeństwie Polaków będziemy wprowadzali pełne kontrole na wszystkich polskich granicach (...) wszystkie granice, które były wewnętrznymi granice UE zostaną niejako odtworzone, najpierw na 10 dni z możliwością 20 dnia a późnej o kolejny miesiąc" - mówił.

Podkreślił, że polscy obywatel po przekroczeniu granicy zostaną skierowani na 14 dniową kwarantannę.

Wstrzymane zostaną międzynarodowe połączenia lotnicze pasażerskie i także połączenia kolejowe; nastąpi to w nocy z soboty na niedzielę - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki powiedział na konferencji prasowej, że w obecnej sytuacji nie możemy sobie pozwolić na otwarcie granic dla cudzoziemców.

"Większość przypadków, które następnie są rozsadnikami epidemii koronawirusa w Polsce, to przypadki można powiedzieć w ścisłym tego słowa znaczeniu zaimportowane" - mówił Morawiecki. "Nie chcemy, żeby koroanwirus napływał do nas znowu dużymi falami" - dodał.

"Granice pozostają otwarte dla przepływu towarów (...) nie ma żadnych podstaw ani obaw, żeby zabrakło nam żywności (...) mamy bardzo duże nadwyżki" - mówił premier.

"Wstrzymane zostaną międzynarodowe połączenia lotnicze pasażerskie, ale także połączenia kolejowe, one zostaną wstrzymane od niedzieli, od godziny 0.00 w niedzielę, czyli w nocy z soboty na niedzielę" - poinformował premier.