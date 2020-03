Jak poinformował w piątek częstochowski magistrat, pod numerem 34 3663121 przez siedem dni w tygodniu można uzyskać wsparcie psychologiczne, związane z obecną sytuacją epidemiologiczną. Uruchomiony również został numer komórkowy: 726 386 838, dyżurujący mogą też pomóc poprzez e-mail: ccik@cztps.eu.

Istnieje również możliwość umówienia konsultacji telefonicznej lub poprzez messenger z psychologiem.

Odpowiedzialne za pomoc, Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej koordynuje też pracę Częstochowskiego Telefonu Zaufania, gdzie dodatkowo można skorzystać ze wsparcia psychologicznego pod numerem telefonu: 192 88 z telefonów stacjonarnych i 34 192 88 z telefonów komórkowych (czynne w godzinach 16. do 6.).

W piątek o wsparciu psychologicznym dla osób objętych kwarantanną poinformowało również starostwo powiatowe w Raciborzu. Udziela go stowarzyszenie "Persona" drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej i Skype.

Telefon w godzinach dyżuru Ośrodka Interwencji Kryzysowej to: 32 414 96 90 (od poniedziałku do piątku od godz. 16. do 19.), telefony całodobowe: 722 304 453 oraz 603 300 904 oraz email: personaraciborz@gmail.com. Dodatkowy adres e-mail dla osób objętych kwarantanną to: oik.persona@gmail.com.

Ogółem w woj. śląskim potwierdzono do piątkowego popołudnia 12 zakażeń koronawirusem. Pacjenci przebywają w Raciborzu (5 osób), Cieszynie (3), Zawierciu (3) i Chorzowie (1). Łącznie w Polsce potwierdzono dotąd 64 przypadki zakażenia koronawirusem; jedna osoba zmarła.

W woj. śląskim według danych na czwartkowe popołudnie: hospitalizowane były wówczas 23 osoby, w kwarantannie - 156, a pod nadzorem sanitarnym – 1276.

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.