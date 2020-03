„Mamy trzy nowe przypadki zachorowań. Dobra wiadomość jest taka, że we wszystkich przypadkach wirus do kraju został zawleczony” - powiedział podczas konferencji prasowej minister zdrowia Aurelijus Veryga. Zaznaczył, że nie odnotowano na razie przypadków zakażeń, do których miałoby dojść w samym kraju.

„Należy podjąć natychmiastowe działania. Nie możemy sobie pozwolić na lekkomyślność i nieodpowiedzialność” - wskazał premier Saulius Skvernelis w orędziu wygłoszonym w czwartek wieczorem. „Musimy zjednoczyć się i zrobić wszystko, by zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa” - dodał.

Sejmowy komitet ds. europejskich w piątek zwrócił się do rządu z propozycją zamknięcia granic.

Ponadto na Litwie od piątku zamknięte są szkoły, przedszkola i uczelnie wyższe. „Przez dwa tygodnie w szkołach będą ferie. W tym czasie należy się przygotować na ewentualną inną formę nauczania, na przykład nauczania zdalnego” - powiedział Skvernelis.

Rząd wprowadził też zakaz podróży do i z Włoch, Chin, Japonii, Korei Południowej i Singapuru. Odradza się wyjazdy do Francji, Niemiec, Hiszpanii, Iranu i Hongkongu.