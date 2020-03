"Nie ma żadnych planów z kordonem sanitarnym. Tego typu wyłączenia musiałoby poprzedzić wprowadzenie stanu wyjątkowego. Takiej decyzji dzisiaj nie ma. Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego daje dodatkowe prerogatywy ministrowi zdrowia. I nie ma planów oddzielania, odłączania jakimiś strefami buforowymi miast na ten moment. Sytuacja się rozwija, ale na pewno nie będzie takich wydarzeń w najbliższych godzinach i dniach" - powiedziała Emilewicz w rozmowie z portalem Gazeta.pl.



Dodała, że "nie ma planów, żeby zamykać sklepy spożywcze z produktami podstawowymi".



Na pytanie o czasowe zamknięcie niektórych sklepów bądź ograniczenie godzin otwarcia powiedziała: "Te decyzje podejmuje minister zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny (GIS), my o tym rozmawiamy".



"W ten weekend sklepy spożywcze na pewno będą otwarte" - podkreśliła.



Dyskusja dotyczy także galerii handlowych. Na pytanie czy galerie te mogą zostać zamknięte, Emilewicz powiedziała: "będzie o tym decydował minister zdrowia".



"Wiem, że dyskusja na temat barów i restauracji także trwa. My jesteśmy w kontakcie z branżą HoReCa, czyli branżą gastronomiczną i branża ze zrozumieniem podchodzi, jeżeli taka będzie decyzja. […] Jest także gotowa do dystrybucji jedzenia zdalnie" - powiedziała Emilewicz.



Dodała, że jakiekolwiek decyzje w tej sprawie będzie komunikował minister zdrowia Łukasz Szumowski.



W Polsce stwierdzono 61 przypadków zarażenia koronawirusem, jedna osoba zmarła.