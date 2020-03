Jednak nieco wcześniejsze obliczenia agencji dpa, która wzięła także pod uwagę dane publikowane przez kraje związkowe, dały jako wynik co najmniej 1850 potwierdzonych przypadków. Raporty RKI dotyczą tylko tych przypadków, które mu zgłoszono lub o których informowały źródła oficjalne.

Według berlińskiego instytutu, w Północnej Nadrenii-Westfalii nosicielstwo koronawirusa stwierdzono u 484 osób, a wszystkie trzy zgony nastąpiły właśnie w tym kraju związkowym. W Bawarii liczba zarażonych wzrosła do 366, a w Badenii-Wirtembergii do 277. W pozostałych krajach związkowych nosicieli jest znacznie mniej - od 90 w Berlinie i 75 w Dolnej Saksonii do 14 w Kraju Sary i 10 w Turyngii. (PAP)