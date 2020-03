W ciągu ostatnich 24 godzin w Belgii zidentyfikowano 28 nowych pacjentów z koronawirusem, co zwiększyło całkowitą liczbę zakażonych do 267. Rząd odradza podróże do Włoch do 3 kwietnia.

W Belgii szkoły pozostają otwarte, ludzie mogą kontynuować pracę i korzystać z transportu publicznego. Zaleca się odkładanie wycieczek szkolnych za granicę i pracę w domu. W przypadku imprez plenerowych, takich jak imprezy sportowe, nie ma żadnych ograniczeń.

W Belgii nie ma objawów paniki w społeczeństwie. Ale supermarkety odnotowały większy popyt na produkty z długą datą przydatności do spożycia, takie jak makarony czy konserwy.

Z kolei w aptekach trudno dostać żele odkażające do rąk, choć farmaceuci podkreślają, że ciepła woda z mydłem w zupełności wystarczy.

Koronawirus, który wykryto w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach, może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc. U zdecydowanej większości zakażonych choroba przebiega dość łagodnie, czasami może nawet nie dawać objawów. Covid-19 stwarza największe zagrożenie dla osób starszych oraz cierpiących na przewlekłe choroby.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)