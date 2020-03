Dobę wcześniej w regionie hospitalizowanych było 8 pacjentów, a pod nadzorem służb sanitarnych przebywało 737 osób. Potwierdzonych było pięć przypadków zakażenia koronawirusem.

Jak informował w ciągu dnia urząd wojewódzki, we wtorek po południu wojewódzki inspektorat sanitarny poinformował wojewodę o dwóch pozytywnych wynikach próbek pobranych od mieszkańców Cieszyna.

„Na oddziale zakaźnym szpitala śląskiego w Cieszynie przebywa mężczyzna, który powrócił z terenu Niemiec i po powrocie do domu telefonicznie zgłosił się do sanepidu. Stan hospitalizowanego mieszkańca jest dobry” - zrelacjonowano w komunikacie wojewody akcentując, że wypracowane w ostatnich tygodniach przez służby procedury w tym przypadku przyniosły rezultat.

„Zgodnie z procedurami kwarantanną domową pod ścisłym nadzorem sanitarnym objęte zostały natychmiast osoby z najbliższego otoczenia, z którymi miał kontakt. Zostały od nich też pobrane próbki, z których jedna, należąca do mieszkanki miasta, również wykazała wynik dodatni. Pacjentka jest także w stanie dobrym” - dodano w komunikacie.

W związku z zagrożeniem do wtorkowego popołudnia wojewoda śląski zakazał udziału publiczności w 10 planowanych w regionie imprezach masowych - w tym w drugiej części festiwalu Fryderyki w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach oraz w meczu w ramach siatkarskiej Ligi Mistrzów ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Kuzbass Kemerowo w Arenie Gliwice.

We wtorek po apelu marszałka woj. śląskiego informacje o wstrzymaniu działalności zaczęły rozsyłać kolejne instytucje kultury tego województwa. O zamknięciu do 14 kwietnia włącznie jako pierwsze poinformowało Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie". Do 13 kwietnia zamknięta została Biblioteka Śląska w Katowicach.

Wydarzenia zaplanowane do 14 kwietnia 2020 r. odwołał Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego (do niedawna Regionalny Instytut Kultury). Do 14 kwietnia działalność artystyczną zawiesiły Teatr Śląski w Katowicach i Opera Śląska w Bytomiu. Do odwołania zawieszona działalność kulturalną Muzeum Śląskiego w Katowicach. Do 14 kwietnia zamknięto Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.

Do 13 kwietnia włącznie zawieszona została działalność turystyczna i kulturalna Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. W tym samym terminie Instytucja Filmowa Silesia Film odwołała seanse i wydarzenia w prowadzonych przez nią kinach: Kinie Kosmos, Kinie Światowid, Kinoteatrze Rialto w Katowicach oraz w Kinie Bałtyk w Raciborzu i w Kinie Janosik w Żywcu.

We wtorek o przygotowaniach do ograniczenia działalności w zakresie uzasadnionym zagrożeniem epidemiologicznym poinformował Uniwersytet Śląski w Katowicach. Na środę zaplanowano nadzwyczajne posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich z udziałem wojewody.

We wtorek wieczorem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o potwierdzeniu kolejnego, 22. przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce – w woj. lubelskim. Łącznie w Polsce potwierdzono do tej pory 22 przypadki zarażenia koronawirusem, z czego pięć we wtorek. 1055 osób było objętych kwarantanną, a 9366 nadzorem epidemiologicznym.(PAP)

autor: Mateusz Babak