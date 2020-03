O aktualnej liczbie zakażonych koronawirusem Convid-19 poinformował premier Andrej Babisz. Musiał ją korygować w trakcie konferencji prasowej po otrzymaniu przez szefową epidemiologów Evę Gottvaldową wiadomość o nowych przypadkach.

Podkreślił, że przyjęte rozwiązania mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa w Czechach. Zgodnie z zarządzeniem wydanym przez ministerstwo zdrowia lekarze mają decydować o 14-dniowej kwarantannie. Naruszenie reżimu kwarantanny zagrożone jest karą 3 mln koron, czyli około 118 tys. euro.

Osoby, które będą podlegać obowiązkowej kwarantannie, mają prawo do zasiłku chorobowego. Premier zaapelował do pracodawców o umożliwienie zatrudnionym wykonywanie pracy w domu. Wspólnie z Czeskomorawskim Bankiem Gwarancyjnym i Rozwojowym (Czeskomoravska zaruczni a rozvojova banka), który w 100 proc. należy do państwa, mają zostać określone rekompensaty dla przedsiębiorców.

Według Babisza we Włoszech znajduje się około 16,5 tys. Czechów. Zdaniem mediów szacunki te wynikają z danych operatorów komórkowych. W rzeczywistość we Włoszech może być nawet około 20 tys. Czechów.

Premier powiedział także, że impulsem do wprowadzenia nowych rozwiązań są informacje z Włoch. „Tam w ciągu jednego dnia było 41 ofiar śmiertelnych. To nie ma nic wspólnego z sytuacją, jaka panuje w Czechach" – oświadczył premier.