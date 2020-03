Konsultant krajowa ds. medycyny rodzinnej apeluje: korzystajmy najpierw z teleporady

Konsultant krajowa ds. medycyny rodzinnej dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas apeluje do chorych, by korzystali najpierw z teleporady i zanim wybiorą się do lekarza zatelefonowali do przychodni. Chcemy zapobiec szerzeniu się zakażeń – dodała.