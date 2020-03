Podległy rządowi federalnemu RKI, odpowiedzialny za zapobieganie i kontrolę chorób, przekazał, że zakażenia potwierdzono w 15 z 16 krajów związkowych. Instytut zaznaczył, że podawane przez niego dane opierają się na oficjalnie zgłoszonych przypadkach i z powodu dynamicznej sytuacji mogą się różnić od statystyk prezentowanych przez inne organy, np. władze poszczególnych landów.

Najwięcej infekcji - 175 - odnotowano w Nadrenii Północnej-Westfalii na zachodzie Niemiec, w Badenii-Wirtembergii na południowym zachodzie stwierdzono 65 zakażeń, w Bawarii na południowym wschodzie - 52, w Hesji w środkowej części kraju - 14, w Dolnej Saksonii na północnym zachodzie - 10, w Berlinie - 9, w Nadrenii-Palatynacie na zachodzie - 7. W pozostałych landach wykryto od jednego do trzech zakażeń.

Największym ogniskiem koronawirusa pozostają okolice miasta Heinsberg w Nadrenii Północnej-Westfalii, gdzie potwierdzono ponad 100 przypadków. Prawdopodobnie to tam zakaziły się też osoby, u których później zdiagnozowano Covid-19 w innych regionach Niemiec i Europy.

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), do czwartku rano odnotowano ponad 95 tys. przypadków infekcji koronawirusem w 79 krajach świata, a ponad 3,2 tys. zakażonych zmarło - w zdecydowanej większości w Chinach. W Europie największe ognisko epidemii znajduje się we Włoszech, gdzie najnowszy bilans koronawirusa to 107 zmarłych, ponad 3 tysiące zarażonych od początku kryzysu i prawie 280 wyleczonych.