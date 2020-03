Dworczyk pytany w radiu RMF FM, jak wygląda stan na dzisiaj, jeżeli chodzi o zachorowania na koronawirusa, odpowiedział, że "nie ma żadnego innego pozytywnego wyniku testu na koronawirusa". "Mamy jednego pacjenta zdiagnozowanego" - dodał.

"Cztery inne osoby objęte kwarantanną. To są dwie osoby z rodziny tego pana, który jest zarażony, plus dwie osoby, które same zgłosiły się do inspekcji sanitarnej informując, że miały kontakt z mężczyzną po jego powrocie do kraju" - poinformował szef kancelarii premiera.

W środę rano minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że potwierdzono w Polsce pierwszy przypadek koronawirusa. Pacjent jest hospitalizowany w Zielonej Górze w Szpitalu Uniwersyteckim - na oddziale zakaźnym.