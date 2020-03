Zespół badawczy z mediolańskiego uniwersytetu i tamtejszego szpitala zakaźnego Sacco poinformował w środę o kolejnym ważnym etapie badań nad koronawirusem.

Na podstawie badań genetycznych potwierdzono obecność Covid-19 we Włoszech "na tygodnie" zanim zdiagnozowano go u 38-letniego mężczyzny w szpitalu w miejscowości Codogno w Lombardii, nazwanego "pacjentem numer jeden". Jak podkreślano wówczas, to pierwsza osoba, która zaraziła się wirusem na terytorium Włoch, a nie w Chinach, gdzie trwa epidemia.

Ustalenia naukowców, jak wyjaśniono, pozwolą dotrzeć do bardziej dokładnych informacji o tym, jak wirus dostał się do kraju i jak się rozprzestrzeniał.

To drugie ważne odkrycie badaczy w Mediolanu. Pod koniec lutego zespół ze szpitala Sacco odizolował włoski szczep koronawirusa na podstawie materiału pobranego od kilku pacjentów z Codogno. W tej grupie naukowców był doktor biologii medycznej Maciej Tarkowski.

Dotychczas we Włoszech zmarło z powodu koronawirusa 79 osób.