Sieci Boots i LloydsPharmacy ogłosiły, że sprzedaż produktów, które pomagają powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa w sytuacji braku dostępu do wody, takich jak chusteczek czy żeli antybakteryjnych do rąk, jest ograniczona do dwóch sztuk na osobę.

Częste mycie rąk jest podstawowym sposobem zabezpieczenia przed zakażeniem koronawirusa. Znaczenie tego podkreśla również brytyjski rząd w uruchomionej kampanii informacyjnej.

Efektem zaniepokojenia epidemią jest duży wzrost popytu na produkty do higieny rąk, a także ich pojawienie się na internetowych platformach sprzedażowych po zawyżonych cenach. Jak podaje BBC, 100-mililitrowe opakowanie antybakteryjnego żelu Cuticura Total w sieci Boots jest w cenie 1,55 funta, podczas gdy niektórzy sprzedawcy na Amazon 40-mililitrowy żel tej samej marki oferują za 24,99 funta.

"Wiemy, że dostęp do takich produktów jak żele do rąk jest niezwykle ważny dla naszych klientów, dlatego też robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić ich dostępność, pomimo rosnących wyzwań związanych z popytem i podażą" - powiedział, odnosząc się do wprowadzonych limitów, rzecznik LloydsPharmacy, która na terenie Wielkiej Brytanii ma 1500 sklepów.

Sieć Boots, która ma ponad 2000 sklepów, również potwierdziła limity w sprzedaży, choć zarazem zapewniła, że dysponuje zapasami produktów, tak że nie zabraknie ich ani w sklepach stacjonarnych ani w internetowym.

Firma PZ Cussons, produkująca m.in. żel do rąk Carex, oświadczyła, że "pracuje na pełnych obrotach w odpowiedzi na wyjątkowe zapotrzebowanie". Karium, który produkuje żel do rąk Cuticura, również przyznaje, że sprzedaż wzrosła z powodu koronawirusa. "Podjęliśmy natychmiastowe działania w celu zwiększenia wielkości produkcji, aby zaspokoić ten zwiększony popyt i uniknąć pustych półek" - powiedział dyrektor marketingu Kerry Owens.

O sprawę braków w podaży środków do higieny rąk pytany był we wtorek w Izbie Gmin minister zdrowia Matt Hancock.

W Wielkiej Brytanii w środę potwierdzono kolejne dwa przypadki koronawirusa w efekcie czego ich liczba wzrosła do 53.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)