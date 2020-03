"W związku ze zmniejszonym popytem wynikającym z trwającą kwestią koronawirusa łączymy kilka lotów w okresie od 16 do 28 marca. Będziemy kontaktować się z klientami w sprawie odwołanych lotów, aby omówić ich opcje podróży, w tym zmianę rezerwacji na innych przewoźników, tam gdzie to możliwe, pełny zwrot kosztów lub rezerwację z BA na późniejszy termin podróży" - napisano w oświadczeniu British Airways.

Odwołane zostały niektóre loty z lotniska Heathrow do Włoch, Francji, Austrii, Niemiec, Belgii, Irlandii i Szwajcarii - łącznie 171 lotów pomiędzy 17 a 28 marca, a także 12 lotów na nowojorskie lotnisko im. Johna F. Kennedy'ego w tych samych datach. Ponadto odwołanych zostało siedem lotów w dniach 16-25 marca z innego londyńskiego lotniska, Gatwick do Włoch, Francji i Albanii, zaś z London City - 26 lotów do Włoch i Niemiec pomiędzy 17 a 28 marca.

British Airways poinformowały także o kolejnym przedłużeniu zawieszenia lotów do Chin kontynentalnych - tym razem do 17 kwietnia.

Z kolei irlandzki niskokosztowy przewoźnik Ryanair poinformował, że pomiędzy 17 marca a 8 kwietnia, w związku "ze znaczącym spadkiem rezerwacji", będzie działał według ograniczonego rozkładu, co w szczególności dotyczy lotów do i z Włoch, które są najważniejszym rynkiem dla tej linii. Na niektórych trasach liczba lotów spadnie o jedną czwartą.

We Włoszech, które są największym w Europie ogniskiem koronawirusa, liczba ofiar śmiertelnych epidemii wzrosła w poniedziałek do 52, a potwierdzonych przypadków - do 1835.