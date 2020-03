Ambasadorowie państw członkowskich rozmawiali na ten temat w poniedziałek w Brukseli. Szefowie dyplomacji krajów UE mieli zaplanowane spotkanie w Zagrzebiu pod koniec tego tygodnia, jednak w nieoficjalnej formule Gymnich.

Przez działania podejmowane przez Ankarę UE zdecydowała na wykorzystanie specjalnych zapisów, które umożliwią organizowanie formalnych spotkań (czyli takich na które mogą być podejmowane decyzje) poza siedzibami unijnych instytucji (w tym przypadku Rady UE).

We wtorek do Grecji jadą szefowie Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego - Ursula von der Leyen, Charles Michel i David Sassoli, by w regionie przygranicznym ocenić sytuację.

Decydując się na przepuszczanie uchodźców Turcja chce wywrzeć presję na państwa zachodnie należące do UE, ale też NATO, by wsparły ją w jej działaniach w Syrii. "Uznaję to, że Turcja jest w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o uchodźców i migrantów, ale to co widzimy nie może być odpowiedzią, czy rozwiązaniem" - mówiła w poniedziałek von der Leyen.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel podkreślała z kolei, że rozumie, że prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan oczekuje większej pomocy od Europy, by radzić sobie z kryzysem uchodźczym, ale nie powinien on używać uchodźców, by pokazywać swoje niezadowolenie.

Od kiedy Ankara ogłosiła w czwartek, że nie będzie zatrzymywać osób, chcących przedostać się do Europy, ponad 10 tys. migrantów, głównie z Syrii, ale też innych krajów Bliskiego Wschodu i Afganistanu przybyło na granice Turcji z UE.

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) zapowiedziała rozpoczęcie szybkiej interwencji, by pomóc Grecji w radzeniu sobie z tą sytuacją.

Piątkowe, nadzwyczajne spotkanie ministrów spraw zagranicznych nie będzie jedynym, jakie zdecydowano się zwołać w odpowiedzi na kryzys międzynarodowy, który mocno dotyka Unię.

Również w piątek tym razem w Brukseli będą się spotykać ministrowie zdrowia 27 państw członkowskich, by rozmawiać o rozprzestrzeniającym się po coraz większej liczbie państw koronawirusie.

O wpływie epidemii na gospodarki i skoordynowaniu krajowych reakcji mają debatować podczas zaplanowanej na środę telekonferencji unijni ministrowie finansów.

Do tego w środę odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów spraw wewnętrznych. Na razie żaden z krajów nie zdecydował się na czasowe przywrócenie kontroli na wewnętrznych granicach strefy Schengen, ale dalsze rozprzestrzenianie się koronawirusa lub masowy napływ migrantów do UE mogą spowodować, że to się zmieni.