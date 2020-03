"Uwzględniając fakt, że na Litwie ogłoszono sytuację nadzwyczajną i uwzględniając zalecania ministra zdrowia, szefa centrum zarządzania sytuacją nadzwyczajną, władze Sejmu postanowiły odwołać wszystkie wydarzenia zaplanowane w budynku parlamentu do 30 kwietnia, również uroczystości poświęcone 30. rocznicy odzyskania przed kraj niepodległości, które miały odbyć się 11 marca" - czytamy w komunikacie wydanym w sobotę.

Do 30 kwietnia odwołane zostały także wycieczki do Sejmu; zaleca się, by posłowie i pracownicy kancelarii Sejmu w tym czasie zrezygnowali z zaplanowanych delegacji. W miarę możliwości pracownikom kancelarii zostaną zapewnione warunki do pracy zdalnie.

W środę w celu ograniczenia zagrożeń związanych z koronawirusem litewski rząd ogłosił w kraju sytuację nadzwyczajną. Dwa dni później ministerstwo zdrowia potwierdziło pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem Covid-19. Zainfekowaną jest 39-letnia kobieta, która w Weronie na północy Włoch uczestniczyła w konferencji. Kobieta czuje się dobrze. W poniedziałek zostanie podjęta decyzja w sprawie wypisania jej ze szpitala.

We Włoszech znajduje się największe w Europie ognisko zakażeń; z powodu choroby wywołanej nowym koronawirusem zmarło tam 29 osób.