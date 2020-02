Pytany w środę w TVP info, jak prezydent ocenia sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Europie, Mucha powiedział, że w tej sprawie prezydent jest w stałym kontakcie z premierem, ministrem zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym.

"Odbyło się spotkanie, na którym pan prezydent miał wszelkie informacje przedstawiane z perspsektwy fachowej Głównego Inspektora Sanitarnego. Wczoraj odbyło się wieczorem spotkanie pana prezydenta także z ministrem Mariuszem Kamińskim odpowiedzialnym za funkcjonowanie administracji z tej perspektywy ministra spraw wewnętrznych i administracji" - podkreślił Mucha.

Poinformował, że w środę odbędą się kolejne spotkania z udziałem ministra zdrowia. "Więc tutaj jest stały kontakt pomiędzy panem prezydentem, panem premierem, weryfikacja działań podejmowanych tutaj przez podmioty profesjonalne" - zaznaczył wiceszef Kancelarii Prezydenta.

"Wczoraj mieliśmy informację, którą przedstawiał pan minister Szumowski, jeżeli chodzi o kwestie przygotowania związanego z tym zagrożeniem, które jest w Europie. Wiemy, że jest dzisiaj sytuacja taka, że w kolejnych państwach europejskich pojawiają te przypadki zarażenia wirusem. Więc polskie służby są przygotowane - w szczególności służby medyczne - do tego, żeby odpowiednie działania wdrażać" - powiedział Mucha.

Na uwagę, że opozycja obarcza rząd i prezydenta odpowiedzialnością za działania, które podejmował Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, który - jak pisały media - od lutego pobierał opłatę w wysokości 500 zł za badanie na obecność koronawirusa, wiceszef Kancelarii Prezydenta odparł, że pokazuje to kilka zjawisk właściwych dla trwającej kampanii wyborczej.

"Z jednej strony zjawisko fake newsów, czyli niesprawdzonych informacji podawanych jako prawda, a niekiedy serwowanych wprost wymyślonych, wykreowanych informacji po to, żeby opinię publiczną wprowadzić w błąd. Bo jeżeli politycy PO wypowiadają się na temat szpitala wojewódzkiego, gdzie mamy na Mazowszu koalicję, w której PO z PSL sprawuje rządy, a od wielu lat Adam Struzik (PSL) jest marszałkiem tego województwa to albo to jest rażąca nieświadomość odpowiedzialności, kto jest prowadzącym organem dla jakiego szpitala, albo to jest wprost sytuacja kreowania pewnej informacji fałszywej" - powiedział Mucha.

Jego zdaniem, trzeba być bardzo wyczulonym, bo pojawia się w internecie mnóstwo nieprawdziwych informacji. "A niekiedy są to niestety informacje nieprawdziwe, które są podawane po to, że zanim zostaną zdementowane, albo to dementi nie będzie miało takiej siły oddziaływania, to będą kreować tę rzeczywistość fałszywą" - dodał Mucha.

"Przykro, że politycy się angażują w tego rodzaju kampanijną grę na tle takiej sytuacji jak koronawirus, bo raczej byśmy oczekiwali od polityków opozycji - to w ogóle jest pewne idealistyczne założenie - ale, że będą takie sfery,kiedy powiemy, że wyłączamy to ze sporu politycznego, chcemy tu współdziałać. Bo akurat w takiej sytuacji, kiedy mamy marszałków województw, którzy są ze strony opozycji chcielibyśmy powiedzieć, że tutaj nie będzie polityki, tylko będzie też sprawne współdziałanie" - zaznaczył Mucha.

"A sytuacja dotycząca rzekomej opłaty za badania właśnie w szpitalu, który podlega tej koalicji opozycyjnej, to jest pokazanie całego spektrum nieprofesjonalizmu, ale też całego spektrum złej woli" - dodał.

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, wybuchła w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Zgodnie z ostatnim raportem WHO z 24 lutego na świecie potwierdzono blisko 80 tys. przypadków zarażeń koronawirusem. W Chinach potwierdzono ponad 77 tys. zarażeń i zanotowano ponad 2,5 tys. ofiar śmiertelnych. Poza Państwem Środka potwierdzono ponad 2 tys. przypadków zachorowań w 29 państwach, m.in. w Iranie, Włoszech, Niemczech i we Francji. Poza Chinami wirus spowodował 23 zgony.

We wtorek zanotowano również pierwszy przypadek koronawirusa w Hiszpanii kontynentalnej. W ostatnich dniach największe emocje wywołał znaczny wzrost liczby zachorowań w północnych Włoszech. Dziewięć zgonów zanotowano dotąd w Lombardii, a dwa w Wenecji Euganejskiej - te dwa regiony na północy są ogniskami koronawirusa. Liczba osób zarażonych w całym kraju wynosi 322, a w ciągu niecałej doby zmarły cztery osoby. (PAP)

autor: Edyta Roś