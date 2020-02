Holenderskie koleje płacą odszkodowania za transporty do niemieckich obozów

Podczas okupacji NS przewiozły swymi pociągami ponad 100 tys. Żydów i Romów do obozów przejściowych w Westerbrok, Vught i Amersfort, skąd większość z nich deportowano potem do obozów zagłady Auschwitz i w Sobiborzeźródło: ShutterStock

Państwowe koleje holenderskie NS wypłaciły już ok. 32 mln euro tytułem odszkodowań dla osób lub członków rodzin osób przewiezionych podczas II wojny światowej do punktów zbiorczych, skąd deportowano je do niemieckich obozów zagłady - podały w poniedziałek NS.