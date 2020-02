Zgodnie z rozporządzeniem włoskiego Ministerstwa Oświaty także w Rzymie i okolicach odwołane zostały wszystkie wycieczki szkolne.

Na liście tej jest kolejna edycja Podróży Pamięci do miejsc Holokaustu, które organizowane są we Włoszech od lat przez lokalne władze. W piątek do Polski miało pojechać 700 uczniów ze szkół w 21 gminach Lacjum. W programie była wizyta w Krakowie, w tym zwiedzanie dzielnicy żydowskiej - Kazimierza oraz Auschwitz-Birkenau. Co roku teren byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady odwiedzają tysiące młodych Włochów.