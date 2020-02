Wprawdzie już od 1 września 2019 r. wszystkie transakcje olejem opałowym przeznaczonym do celów opałowych muszą być rejestrowane w systemie SENT, to do końca marca 2020 r. trwa jednak okres przejściowy. Można stosować dotychczasowe regulacje, tzn. sprzedawać lub kupować paliwa do celów grzewczych bez konieczności składania zgłoszeń rejestracyjnych uproszczonych w zakresie podatku akcyzowego AKC-RU. Oznacza to, że jeszcze do końca marca można pobierać i składać oświadczenia o przeznaczeniu tych paliw w postaci papierowej.

"Po okresie przejściowym, tj. od 1 kwietnia br., możliwe będzie już tylko zgłoszenie elektroniczne na formularzu AKC-RU" - napisano w komunikacie resortu.

Formularz AKC-RU umożliwia rejestrację zgłoszenia uproszczonego. Służy on do informowania m.in. o posiadanych urządzeniach grzewczych, miejscu ich zainstalowania oraz planowanej ilości zużycia oleju opałowego.

Ministerstwo dodaje, że dodatkowo, dla osób fizycznych już zarejestrowanych poprzez stronę podatki.gov.pl, udostępniono usługę samodzielnego pobierania kodów transakcyjnych. Służą one potwierdzaniu odbioru dostawy paliw opałowych.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski