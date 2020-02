Na konferencji prasowej zorganizowanej przed Dolnośląskim Centrum Onkologii parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej odnieśli się do odrzuconych w Sejmie poprawek do uchwalonego w miniony piątek budżetu na 2020 rok oraz do kwestii przekazania niemal 2 mld zł na rekompensatę dla Telewizji Polskiej i Polskiego Radia.

Schetyna wskazał, że posłowie KO proponowali przeznaczenie 2 mld zł na wsparcie onkologii zamiast na dofinansowanie telewizji publicznej. "Sugerowaliśmy, żeby pieniądze, które mają wzmocnić telewizję publiczną, polityczne kłamstwo, polityczną kampanię wyborczą PiS i prezydenta Dudy, trafiły na walkę z rakiem" – powiedział.

Zdaniem b. przewodniczącego PO, "symbolem tej debaty i polityki uprawianej przez PiS i jest wyciągnięty palec posłanki Lichockiej".

Po głosowaniach, w którym Sejm opowiedział się przeciwko uchwale Senatu o odrzuceniu noweli ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej, która zakłada rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia, media obiegło zdjęcie Lichockiej z wyprostowanym środkowym palcem. Posłanka tłumaczyła potem na Twitterze, że przesuwała energicznie dwukrotnie palcem pod okiem, bo była zdenerwowana. W piątek Lichocka przeprosiła wszystkich, którzy poczuli się urażeni tymi wydarzeniami. Stwierdziła też, że przy użyciu stopklatek wprowadza się opinię publiczną w błąd i zarzuciła PO uruchomienie "machiny propagandowej".

Senator Alicja Chybicka, profesor nauk medycznych mówiła na poniedziałkowej konferencji prasowej, że te 2 mld zł mogłyby zostać przeznaczona na leczenie dzieci chorych na neuroblastomę, które potrzebują nowoczesnej terapii nierefundowanej obecnie w Polsce. "Za te pieniądze można by wyleczyć wszystkie dzieci, które zachorują w całej Polsce i jeszcze zostałoby na nowoczesne terapie dla chorych przebywających choćby w budynkach DCO" – mówiła.

Zwróciła uwagę, że wyleczalność nowotworów w Polsce jest o wiele niższa niż w innych krajach UE. "Jesteśmy prawie na szarym końcu. Dochodzimy do granicy 200 tys. zachorowań rocznie. 30 tys. chorych umiera tylko dlatego, że zachorowało nie w tym miejscu, w którym trzeba, bo jeśli chory jest operowany w małej miejscowości, a potem kierowany do dalszego leczenia, stawiany gdzieś do kolejki, to jego szanse na wyzdrowienie maleją" – wskazała Chybicka.

Schetyna zaznaczył, że odrzucona została także poprawka dotycząca dofinansowania samorządów na potrzeby oświaty w kwocie 5 mld zł. "To tylko dwie bardzo symboliczne poprawki. (…) Nie ma naszej zgody i akceptacji na bezduszne odrzucanie ważnych poprawek, które mogłyby poprawić sytuację mieszkańców nie tylko Dolnego Śląska, ale całego kraju” – podkreślił.

Posłanka Małgorzat Tracz z Zielonych przypomniała, że jedną z poprawek KO było też przeznaczenie 5 mld zł na walkę ze smogiem. Jej zdaniem, rząd w kwestii walki z zanieczyszczeniami powietrza jest bardzo niekonsekwentny.

"W połowie 2018 roku rząd zapowiadał 103 mld zł na 10-letni plan walki ze smogiem. Do 2019 roku niecałe 2 mld zł zostały na to przeznaczone, a w zaplanowanym na 2020 rok budżecie jest to 3,25 mld zł i to nie tylko na program +Czyste Powietrze+, ale ogólnie na walkę ze smogiem i zmianami klimatu, co jest kuriozalne, ponieważ te dwa zjawiska nie mogą być traktowane łącznie" - stwierdziła. Dodała, że w perspektywie 3-letniej rząd proponuje 8,5 mld zł na walkę z zanieczyszczeniem powietrza oraz ochronę klimatu, co jak wskazała, nie jest wystarczające. (PAP)

autorka: Agata Tomczyńska