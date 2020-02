W niedzielę 2 lutego we Wrocławiu wylądowały samoloty z 30 Polakami, którzy wrócili z Wuhanu. Pasażerowie trafili na badania i obserwację do 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego. Zostali już trzykrotnie zbadani na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 i wszystkie badania wykluczyły zakażenie.

Rzeczniczka szpitala Marzena Kasperska poinformowała PAP, że w poniedziałek lekarze czwarty raz pobrali próbki do badań na obecność koronawirusa. Zostały one wysłane do Państwowego Zakładu Higieny.

"Po otrzymaniu negatywnych wyników, pacjenci będą mogli zakończyć kwarantannę" – powiedziała rzeczniczka.

Epidemia COVID-19, wywołana koronawirusem SARS-CoV-2, który powoduje groźne dla życia zapalenie płuc, wybuchła w grudniu w mieście Wuhan w prowincji Hubei w środkowych Chinach i rozprzestrzeniła się na ok. 30 krajów na całym świecie. Według najnowszych danych dotąd koronawirusem zaraziło się 71 tys. ludzi na świecie, przy czym zdecydowana większość (70,548 tys.) w Hubei.

W Chinach kontynentalnych zmarło 1770 osób, a wyleczono – ok. 8,4 tys. Poza Chinami kontynentalnymi zanotowano pięć zgonów – w Japonii, na Filipinach, we Francji, Hongkongu i na Tajwanie. (PAP)

Autorka: Agata Tomczyńska