Branża cyfrowa apeluje do premiera o większe nakłady na transformację



Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Polska i europejska branża cyfrowa zaapelowały do premiera Mateusza Morawieckiego o poparcie postulatów dotyczących zwiększenia nakładów finansowych z unijnego budżetu na transformację cyfrową, podała Cyfrowa Polska. Z apelem wystąpił Digital Europe, organizacja reprezentująca europejską branżę cyfrową wraz ze Związkiem Cyfrowa Polska, skupiającym największe firmy sektora nowoczesnych technologii działających w naszym kraju. Sprawa dotyczy tworzonego po raz pierwszy w ramach unijnego budżetu specjalnego funduszu przeznaczonego na rozwój gospodarki cyfrowej.

W projekcie na lata 2021-2027 zaplanowano 3% wydatków na kwestie cyfryzacji. Europejskie organizacje cyfrowe postulują jednak, aby dokonać przesunięć w projekcie unijnego budżetu i zwiększyć środki na ten cel do nawet 10%, podano.

Zdaniem Digital Europe i Związku Cyfrowa Polska fundusze te są niezbędne do zapewnienia cyfrowego rozwoju dla Polski i całej Europy.

"Pilnie potrzebujemy wsparcia inwestycji w infrastrukturę i kompetencje, które umożliwią cyfrowo zaawansowanym firmom rozwijać się i pomagać nam w życiu w zgodzie z europejskimi standardami. Aby zrealizować ambitne założenia Europejskiego Zielonego Ładu, musimy skupić się na cyfryzacji gałęzi przemysłu najintensywniej wykorzystujących energię. Fundusze na cyfryzację pomogą Polsce także rozwijać e-usługi, poszerzać kompetencje cyfrowe obywateli, a także wspierać innowacyjne projekty polskich start-upów, by te mogły jeszcze śmielej i łatwiej komercjalizować swoje pomysły. To również szansa dla polskiej branży cyberbezpieczeństwa, która dziś ma wielki potencjał, ale potrzebuje wsparcia i impulsu do dalszego rozwoju" - czytamy w liście do polskiego premiera.

"Postulat zwiększenia środków na cyfryzację jest tym bardziej kluczowy, że dziś trwają testy oraz prace nad wdrożeniem sieci piątej generacji. Od tego, kiedy wdrożymy sieć 5G, od jej bezpieczeństwa oraz tego, jak dzięki niej będziemy rozwijać rynek innowacyjnych narzędzi czy usług, będzie zależeć, czy Polska i Europa staną się realną konkurencją w wyścigu globalnym" - podkreślił prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik, cytowany w materiale.

Związek Cyfrowa Polska i Digital Europe zaapelowały również do premiera Morawieckiego o działania na szczycie europejskim zmierzające do zamierzające do poszerzenia programu unijnego Digital Europe (Cyfrowa Europa), który wystartuje w 2021 r. z 9,2 mld euro do 25 mld euro. To po to, aby - jak wyjaśniają w piśmie - zmaksymalizować krótko- oraz średnioterminowy wpływ na kompetencje, sztuczną inteligencję oraz cyfryzację MŚP w całej UE. Zdaniem branży cyfrowej istotne są również wydatki na badania i rozwój. Te w ich opinii powinny zostać zwiększone z 2 do 3% PKB UE, wskazano także.

Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego "Cyfrowa Polska" to branżowa organizacja pracodawców o charakterze non-profit, zrzeszająca największe firm z branży RTV i IT - producentów, dystrybutorów i importerów działających na polskim rynku. Członkami związku są AB S.A., Action. S.A., Canon Polska Sp. z o.o., Google Commerce ltd., HP Inc Polska Sp. z o.o., Komputronik S.A., LG Electronics Polska Sp. z o.o, Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce Sp. z o.o., Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., Sony Europe Limited Oddział w Polsce Sp. z o.o., Tech Data Sp. z o.o.

(ISBnews)