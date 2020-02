Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na marzec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 51,23 USD, po zwyżce ceny o 0,57 proc.

Ropa Brent w dostawach na marzec na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 55,32 USD za baryłkę, wyżej o 0,71 proc.

Od wtorku w Wiedniu trwały konsultacje ekspertów technicznych z krajów koalicji OPEC+ na temat wpływu koronawirusa na światowe zapotrzebowanie na paliwa. Eksperci ocenili, że konieczne może być dodatkowe cięcie dostaw ropy z kartelu i innych krajów sojuszniczych OPEC, a do tego przedłużenie obecnie obowiązującej niższej produkcji ropy przez OPEC+ aż do końca 2020 r.

OPEC czeka na odpowiedź Rosji, która do tej pory była przeciwna pogłębianiu cięć w produkcji ropy. Rosja na razie sygnalizuje, że jest gotowa na dalsze konsultacje z OPEC, w trakcie których przyjęto by optymalne i do zaakceptowania działania w sprawie dostaw ropy.

Tymczasem w Chinach kontynentalnych zakażenie koronawirusem potwierdzono już łącznie u ponad 31 tys. osób, z czego 636 zmarło, a ponad 1,5 tys. wyzdrowiało i zostało wypisanych ze szpitali.

Kolejna faza epidemii może potrwać do 20 lutego – ocenił członek panelu ekspertów państwowej komisji zdrowia Jiang Rongmeng.

Wiele krajów wprowadziło ograniczenia w podróżowaniu w ten rejon Azji, a linie lotniczne wstrzymały loty na trasach do Chin.

"W tym tygodniu na rynkach paliw mamy trudną +jazdę+, bo nadal dominują obawy związane z epidemią chińskiego koronawirusa" - mówi Will Yun, analityk rynku towarowego w VI Investment Corp.

"Teraz decyzja OPEC+ jest dla inwestorów kluczowa. Na giełdach paliw może być kolejna fala wyprzedaży surowca w przyszłym tygodniu, chyba że rozprzestrzenianie się koronawirsua wykaże jakieś oznaki słabnięcia" - dodaje.

Na zakończenie poprzedniej sesji WTI na NYMEX zyskała 20 centów, ale w trakcie czwartkowego handlu surowiec zyskiwał nawet 2,9 proc.

Ropa w USA staniała od początku stycznia o ok. 17 proc. (PAP Biznes)