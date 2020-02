Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 95 senatorów, żaden nie był przeciw, żaden też nie wstrzymał się od głosu.

Poprawka rozszerza m.in. o lokale będące w zasobach TBS katalog mieszkań, których remont uprawnia do uzyskania premii remontowej poprzez Jednostkę Samorządu Terytorialnego lub spółkę zależącą w 100 proc. do samorządu gminnego.

Nowe regulacje przewidują m.in. pomoc dla samorządów w prowadzeniu remontów mieszkalnych budynków komunalnych oraz wsparcie dla właścicieli budynków powstałych w technologii prefabrykowanej wielkopłytowej. Chodzi np. o zmianę sposobu naliczania premii termomodernizacyjnej, czyli premiowanie kompleksowej termomodernizacji i wsparcie na montaż mikroinstalacji OZE. Nowela zakłada też poprawę dostępności premii kompensacyjnej.

Jednym z głównych celów nowych przepisów jest wsparcie właścicieli budynków z tzw. wielkiej płyty. Chodzi o wzmocnienie połączeń między warstwą fakturową a warstwą konstrukcyjną w płytach wielowarstwowych za pomocą metalowych kotew. Dodatkowa premia będzie przyznawana w przypadku prowadzenia przez inwestora prac termomodernizacyjnych, a jej wartość ma stanowić 50 proc. kosztów zakupu i montażu kotew.

Zgodnie z szacunkami resortu rozwoju do 2029 r. ma zostać wzmocnionych w ten sposób ok. 2 tys. budynków z wielkiej płyty.

Ustawa zakłada pomoc finansową dla samorządów w prowadzeniu remontów mieszkalnych budynków komunalnych. Gminy będą mogły ubiegać się o premie remontowe w wysokości 50 proc. w budynkach, w których znajdują się lokale komunalne. Jeżeli budynki komunalne, które będą poddawane remontom, będą wpisane do rejestru zabytków lub znajdować się będą na terenie wpisanym do tego rejestru, premia będzie wynosić 60 proc. kosztów inwestycji.

Przyszłe przepisy zmienią również sposób naliczania premii termomodernizacyjnej. Wzrośnie ona z ok. 12,5 proc. do 16 proc. inwestycji; będzie jeszcze wyższa (21 proc.), jeśli inwestor zdecyduje się na montaż mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej.

Zmiany w prawie to efekt funkcjonowania w ostatnich 10 latach zasad udzielania wsparcia na termomodernizację i remonty oraz ich wpływu na poprawę stanu technicznego budynków. Na konieczność tę wskazuje, w szczególności, raport z przeglądu funkcjonowania ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów w latach 2009–2016, przygotowany w 2017 r. w dawnym Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, a także opublikowany w 2019 r. przez Instytut Techniki Budowlanej dokument "Budownictwo wielkopłytowe. Raport o stanie technicznym".

Autorzy noweli podkreślili, że poprawa stanu technicznego zasobów mieszkaniowych i warunków mieszkaniowych społeczeństwa przyczynia się również do poprawy efektywności energetycznej, walki ze smogiem czy z ubóstwem energetycznym. (PAP)

autor: Michał Boroń