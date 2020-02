Senat zgłosił poprawki do ustawy deregulującej prawo budowlane

Senat zgłosił w czwartek wieczorem poprawki do ustawy deregulującej prawo budowlane. Dotyczyły one m.in. legalizacji co najmniej 20-letnich samowoli budowlanych. Ustawa wraca pod obrady Sejmu.