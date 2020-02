W trakcie głosowań większość poprawek, jakie proponowali senatorowie, uzyskało akceptację izby. Miały one charakter głównie doprecyzowujący, porządkujący i legislacyjny.

W trakcie głosowań senatorowie odrzucili m.in. poprawkę skreślającą z noweli przepis o tym, że opiekę nad Polonią i Polakami za granicą sprawują Senat i Prezes Rady Ministrów. Ten artykuł wzbudził najwięcej dyskusji podczas prac nad ustawą w Senacie. Opozycja wskazywała, że zaproponowane przez Sejm rozwiązanie będzie skutkować zmniejszeniem środków, którymi dysponować ma Senat na potrzeby realizacji opieki nad Polonią.

W ostatecznym głosowaniu nad tym, czy podjąć uchwałę ws. noweli ustawy o działach wraz z poprawkami, 52 senatorów zagłosowało przeciw. Za podjęciem uchwały było 45 senatorów, żaden nie wstrzymał się od głosu.

Ta sytuacja wywołała konsternację wśród senatorów. Ostatecznie marszałek przywołał przepisy regulaminu Senatu, które mówią, iż w przypadku niepodjęcia uchwały, Senat może ponownie skierować ustawę do komisji. Większość senatorów zdecydowała, by skierować nowelę ponownie do senackiej komisji samorządu terytorialnego.

Senator PiS Wojciech Skurkiewicz zwrócił jednak uwagę, że taka sytuacja może doprowadzić do tego, że Izba Wyższa nie zdąży w konstytucyjnym terminie rozpatrzyć ustawę, co spowoduje, że trafi ona bezpośrednio na biurko prezydenta. Termin rozpatrzenia ustawy o działach przez Senat upływa 23 lutego br., a następne posiedzenie wyższej izby parlamentu planowane jest na 25 lutego.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki (KO) poinformował senatorów, że po bloku głosowań, w komunikacie zostanie podany termin posiedzenia komisji, która ponownie rozpatrzy nowelę ustawy o działach.

Głównym założeniem noweli ustawy o działach jest m.in. utworzenie nowych działów - aktywa państwowe i klimat - oraz nowy podział kompetencji między ministrów. (PAP)

autor: Michał Boroń