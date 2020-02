Macron podzielił przekonanie premiera Morawieckiego, że między Polską a Francją otwiera się nowy rozdział współpracy dwustronnej.

Wśród zbieżnych interesów wymienił kwestię bezpieczeństwa i obrony, w tym cyberbezpieczeństwa oraz w odniesieniu do operacji w terenie. "Francja kieruje się tutaj jedną linią, a mianowicie zbiorowego bezpieczeństwa Europy - to sprawia, że interesy partnerów europejskich stawiamy ponad wszystkie inne i to wymaga zwiększenia potencjału obronnego Europy, ale nie wbrew NATO" - mówił prezydent Francji.

Macron podkreślał także wyzwania dotyczące polityki klimatycznej i przyjętego na unijnym szczycie w ubiegłym roku celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. "Francja zdaje sobie sprawę, z tego, jak duże wysiłki będzie musiała tu podjąć Polska" - mówił.

"Państwa mieszanka energetyczna, to również wynik historii Polski, pewna spuścizna i musimy dostrzegać tę sytuację, musimy zrozumieć, dlaczego Polska znajduje się właśnie w tym punkcie i jak duże wysiłki są od niej wymagane" - dodał.

Prezydent Francji podkreślał, że jest przywiązany do strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej, ale - jak zapewniał - jest przywiązany do mechanizmu wspierających kraje na tej ścieżce.

"Z punktu widzenia budżetowego jest fundusz sprawiedliwej transformacji - Francja będzie apelować o to, aby ten fundusz skupiony był w jak największym stopniu na najuboższych regionach, które zostały najbardziej dotknięte transformacją i to właśnie Polska skorzysta z tego, aby przeprowadzić swoją transformację energetyczną i klimatyczną" - przekonywał Macron.