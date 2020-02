"Czas zacząć patrzeć w przyszłość. W poniedziałek przedstawię projekt mandatu do negocjacji z Wielką Brytanią. Jedno jest jasne: interesy UE, każdego państwa członkowskiego i wszystkich naszych obywateli są na pierwszym miejscu" - napisał Francuz na Twitterze.

W poniedziałek Komisja Europejska ma przedstawić projekt tzw. dyrektyw negocjacyjnych, które będą wytyczały czerwone linie ze strony unijnej w rokowaniach ze stroną brytyjską.

Zanim jednak dojdzie do rokowań, mandat do rozmów muszą przyjąć przedstawiciele państw członkowskich. Oczekuje się, że stanie się to 25 lutego na posiedzeniu Rady ds. Ogólnych, czyli spotkania unijnych ministrów odpowiedzialnych za sprawy europejskie.

O północy z piątku na sobotę w Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej. Równocześnie zaczął się 11-miesięczny okres przejściowy, podczas którego relacje pozostaną w dużej mierze niezmienione. W ciągu tych 11 miesięcy powinny się rozpocząć i zakończyć negocjacje w sprawie przyszłych relacji między Wielką Brytanią a UE, w tym przede wszystkim handlowych, co zdaniem rządu w Londynie jest możliwe, a według Brukseli – bardzo trudne. Jeśli się to nie uda i Wielka Brytania nie zwróci się o przedłużenie okresu przejściowego, od początku 2021 r. handel będzie się odbywał na ogólnych warunkach Światowej Organizacji Handlu, czyli będą obowiązywać cła i regulacje pozataryfowe.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)