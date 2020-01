Rozporządzenie w sprawie zamknięcia granic nie jest jeszcze opublikowane. Miszustin poinformował o jego podpisaniu na posiedzeniu rządu. Zapewnił, że w Rosji nie potwierdzono przypadków zarażeń koronawirusem. Należy uczynić wszystko, by uchronić obywateli - zaznaczył premier.

Sztab odpowiedzialny za działania w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się infekcji, kierowany przez wicepremier Tatianę Golikową, pracuje przez całą dobę - powiedział Miszustin.

Wcześniej regiony Rosji na Dalekim Wschodzie samodzielnie zaczęły ograniczać możliwość przekraczania granicy z Chinami. Obwód amurski, Kraj Chabarowski i Żydowski Obwód Autonomiczny zamknęły punkty przejazdu przez granicę wstępnie do 7 lutego. W Błagowieszczeńsku wstrzymano programy wymiany kulturalnej z Chinami. W Moskwie władze wszczęły kontrole w hotelach i masowo uczęszczanych miejscach w celu przeciwdziałania wywołującemu zapalenie płuc koronawirusowi.

W Chinach z powodu epidemii zmarło co najmniej 170 osób.

Rosyjskie MSZ podało w czwartek, że od tego dnia wstrzymuje wydawanie obywatelom Chin wiz elektronicznych pozwalających na wjazd do Rosji przez przejścia graniczne na Dalekim Wschodzie, w obwodzie kaliningradzkim, w Petersburgu i obwodzie leningradzkim.

Ministerstwo zaapelowało do obywateli Rosji, by wstrzymali się od wszelkich, z wyjątkiem całkowicie koniecznych, podróży do Chin. Rosjanie, którzy już są w ChRL, proszeni są o przekazanie swoich danych placówkom dyplomatycznym Rosji w tym kraju.