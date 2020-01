Chodzi o przygotowaną przez rząd nowelizację ustaw podatkowych, która m.in. odsuwa bezterminowo udostępnienie usługi Twój e-PIT, czyli wstępnie wypełnionej deklaracji podatkowej osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Pierwotnie usługa ta miała wejść w życie w lutym br.

Nowela zakłada odsunięcie w czasie udostępnienia usługi Twój e-PIT osobom prowadzącym działalność gospodarczą, co spowoduje, że nie skorzystają one ze wstępnie wypełnionych przez fiskusa deklaracji w lutym br., jak wcześniej planowano. Chodzi o podatników rozliczających swoją działalność za pomocą deklaracji PIT-36 (działalność gospodarcza według skali), PIT-36L (podatek liniowy) lub PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), a także PIT-36S, PIT-36LS i PIT 28S (rozliczenia przedsiębiorstw w spadku). Ustawa ma wejść w życie 15 lutego br.

Wprowadzenie usługi Twój e-PIT zostało rozłożone na dwa etapy. Na początku 2019 r. udostępniono ją osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, składającym zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatnikom uzyskującym przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji), składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38.

Drugi etap realizacji usługi zaplanowano na 15 lutego 2020 r. Przyjęto, że wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe będzie udostępnione osobom prowadzącym działalność gospodarczą i działy specjalne produkcji rolnej.

Zgodnie z nowelą od lutego 2020 r. w udostępnionych podatnikom deklaracjach wskazywana będzie kwota ulgi na dzieci. Usługa obejmie też zeznania PIT-28 i PIT-36, składane przez podatników nieprowadzących działalności gospodarczej. Ustawa przewiduje, że podatnicy prowadzący działalność gospodarczą na Twój e-PIT będą musieli poczekać.

MF tłumaczyło, tę zmianę koniecznością dostosowania do wprowadzonych w trakcie 2019 r. ulg, m.in. dla młodych i nowej skali podatkowej. Resort zapowiedział, że Twój e-PIT dla osób prowadzących działalność gospodarczą, zostanie wprowadzony w ramach budowy e-Urzędu Skarbowego.

W czwartek Komisja Finansów Publicznych odrzuciła poprawki Senatu, przesuwające usługę e-PIT dla przedsiębiorców do 2021 r.

Senacka komisja budżetu i finansów publicznych zaproponowała poprawkę, która - jak tłumaczył jej autor - Kazimierz Kleina (KO) - da rok urzędnikom resortu finansów, by przygotowali oni odpowiednie narzędzia, by usługa Twój e-PIT dla osób prowadzących działalność gospodarczą mogła być im udostępniona. "Wydaje się, że to rozwiązanie bardzo łagodne (propozycja komisji - PAP), przyjazne dla obywateli, bo oni wiedzą, że jest perspektywa dobrego rozwiązania, tylko przesunięta o rok" - tłumaczył Kleina podczas czwartkowej debaty w Senacie.

Negatywnie oceniło poprawkę Ministerstwo Finansów. "Rząd deklaruje, że uruchomi usługę w ramach projektu e-Urząd Skarbowy, nad którym obecnie pracuje Ministerstwo Finansów" - mówił wiceminister finansów Jan Sarnowski.(PAP)

autorzy: Piotr Gozdowski, Longina Grzegórska-Szpyt