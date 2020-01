Prezydent był pytany w Davos przez dziennikarzy, czy podpisze nowelizację ustaw sądowych. Wskazywali oni, że w czwartek prezydencki minister Andrzej Dera zapowiedział, że tak właśnie się stanie.

"Najpierw ta ustawa musi wyjść z parlamentu i zostać przedłożona prezydentowi, by prezydent mógł się nad nią pochylić i podjąć decyzję co do jej dalszego losu. I ja gwarantuję, że w przewidzianym konstytucją czasie zostanie to dokonane, na razie nie zostało to jeszcze przegłosowane w Sejmie, więc bardzo proszę o cierpliwość" - powiedział Andrzej Duda,

"Kiedy tyko wrócę do Warszawy, mam nadzieję, że ta ustawa - jeśli rzeczywiście zostanie przegłosowana - zostanie mi w miarę szybko przedłożona i wtedy się nad nią pochylę" - zapewnił prezydent.

Sejm w czwartek w bloku głosowań, który ma się rozpocząć o godz. 18, ma głosować m.in. nad uchwałą Senatu, który w piątek odrzucił nowelę ustaw sądowych. Rozszerza ona odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i wprowadza zmiany w procedurze wyboru I prezesa SN. (PAP)

autorki: Marzena Kozłowska, Wiktoria Nicałek