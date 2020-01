Jak podała Polska Izba Turystyczna (PIT) wyjazdy w okresie ferii zimowych, to prawie 2/3 rezerwacji wyjazdów obejmujących pierwszy kwartał roku.

Według prezesa Polskiej Izby Turystyki Pawła Niewiadomskiego, choć sezon zimowy to przede wszystkim czas dla wielbicieli białego szaleństwa, jednak coraz większą popularnością cieszą się także inne formy wypoczynku, w tym wyjazdy do ciepłych krajów.

"W Polsce tradycyjnie największym zainteresowaniem cieszą się miejscowości górskie, dzięki warunkom klimatycznym pozwalającym na uprawianie sportów zimowych. W ostatnich latach rozwojem infrastruktury narciarskiej zainteresowały się także inne regiony Polski niekojarzące się z górami – takie ośrodki powstają na Mazurach, Kujawach czy w centralnej Polsce, choć raczej zaspokajają potrzeby lokalnych narciarzy" - wskazał.

Dodał za portalem Nocowanie.pl, że największym zainteresowaniem zimą cieszą się Zakopane, Białka Tatrzańska, Szczyrk, Karpacz oraz Szklarska Poręba. Wśród regionów najczęściej wybierane są Tatry, dalej Beskid Śląski i Karkonosze.

Wskazał, że dla tych, którzy decydują się na wypoczynek za granicą, oferta jest dużo bogatsza. "Pierwsze prognozy na sezon zimowy zaprezentowane w corocznym raporcie +Zagraniczne wyjazdy Polaków 2019+, pokazały wzrost rezerwacji do Tajlandii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i na Malediwy" - wymienił.

Dodał, że na podstawie danych udostępnionych przez partnerów raportu Travelplanet.pl i Wakacje.pl, można stwierdzić, że prym wśród kierunków na zimę wiedzie Egipt (w Travelplant.pl – 26,8 proc. osób wybiera ten kierunek w ferie, w Wakacje.pl - 28,8 proc.). Na drugim miejscu znalazła się Hiszpania z Wyspami Kanaryjskimi, wybierało ją odpowiednio 13,5 proc. i 12,4 proc. turystów.

Według PIT wśród kierunków narciarskich największym zainteresowaniem cieszą się Włochy (9,4 proc. rezerwacji w Travelplanet.pl i 6,4 proc. w Wakacje.pl) oraz Austria (w Travelplanet.pl 3,8 proc.).

Zimą Polacy wyjeżdżają także do Turcji, na Maltę i Cypr, a z dalszych kierunków – do Tajlandii.

Rodziny wybierają na ferie najchętniej Egipt, Wyspy Kanaryjskie, zaś na wyjazdy w góry – Włochy. Wysoko w rankingu rezerwacji uplasowały się Emiraty Arabskie.

Jak zaznaczył Niewiadomski, na to, że Polacy coraz częściej wybierają ciepłe kierunki na ferie wskazuje stosunkowo niski udział wyjazdów narciarskich - ok. 8 proc. rezerwacji.

"Widoczny jest też trend zakupów z wyprzedzeniem, już nawet jesienią – co nie jest niczym nowym przy wyjazdach wakacyjnych (trend ten wskazywał od kilku lat raport PIT), natomiast rzadziej reprezentowany był przy wyjazdach zimowych" - zaznaczył. "Ale wcale nie przeważają w tym czasie wyjazdy rodzinne. To nieco ponad 30 proc. rezerwacji na ferie. Średnia długość pobytu wszystkich wyjazdów w tym czasie, to ponad 10 dni, choć wyjazdy z dziećmi są zdecydowanie krótsze, trwają 7 dni" - wyjaśnił.

Izba podała, że według Travelplanet.pl wyjazdy z dziećmi wyróżniają się też niższym kosztem na osobę (2120 zł wobec 2625 zł), na co wpływ mogą mieć zniżki na dzieci oraz fakt, że rodziny rzadziej decydują się na wyjazdy egzotyczne, które podbijają ceny.

Szef PIT podkreślił, że niezależnie od tego, gdzie zdecydujemy się spędzić ferie zimowe, warto pamiętać o tym, by zadbać o bezpieczeństwo swoje i najbliższych. "Ferie będą udane, gdy będziemy przestrzegać zasad przebywania na stoku czy też w wodzie, zwłaszcza gdy na wypoczynek wysyłamy swoje dzieci.

Dodał, że o bezpieczeństwo finansowe zadbać można, korzystając z usług legalnie działającego organizatora. Według niego opieka pilota, możliwość dokupienia dodatkowego ubezpieczenia, ochrona dzięki Turystycznemu Funduszowi Gwarancyjnemu – to plusy wyjazdu z biurem podróży. (PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt